Françoise Abanda défait Yulia Putintseva et le Canada prend les devants 2-1

MONTRÉAL - Françoise Abanda a défait Yulia Putintseva en deux manches de 6-3, 6-3, dimanche après-midi, aidant le Canada à prendre les commandes de sa rencontre de barrage du groupe mondial II de la Fed Cup contre le Kazakhstan.

La formation canadienne a pris les devants 2-1 grâce aux deux victoires d'Abanda. Bianca Andreescu aura l'occasion de permettre à son équipe d'éliminer le Kazakhstan lorsqu'elle croisera le fer avec Yaroslava Shvedova plus tard dimanche.



Pour une deuxième journée consécutive, Abanda ne s'est pas éternisée sur le terrain du Stade Uniprix. La Canadienne a profité de sa puissance et des sautes d'humeur de sa rivale pour se débarrasser de la tête d'affiche de l'équipe kazakhe en 88 minutes.



Cherchant des réponses au jeu de son adversaire, Putintseva a passé sa frustration sur sa raquette à plusieurs reprises, et elle a même tourné en dérision bon nombre de décisions des juges de lignes.



Abanda n'a semblé déstabilisée que lors des quatre premiers jeux de la première manche, au cours desquels elle a été brisée deux fois pour tirer de l'arrière 3-1. Après avoir créé l'égalité 3-3, la jeune joueuse de 20 ans a fait basculer le duel à la septième partie.



Accusant un retard de 0-40, Abanda a gardé son calme et elle a forcé trois égalités avant de finalement inscrire le point victorieux. Elle a ensuite brisé le service de Putintseva et elle s'est emparée de la première manche à son service.



La Canadienne a continué à malmener son adversaire lors du deuxième set, la faisant courir d'un bout à l'autre du terrain grâce à plusieurs frappes tout en puissance, et elle l'a brisée d'entrée de jeu.



Abanda n'a plus regardé derrière, protégeant son service et brisant une dernière fois Putintseva lors du neuvième jeu de la seconde manche pour fermer les livres.