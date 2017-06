Haas a rendez-vous avec son bon ami Federer à Stuttgart

STUTTGART, Allemagne - Tommy Haas a un rendez-vous au deuxième tour avec Roger Federer, tandis que les têtes de série Gilles Simon et Viktor Troicki ont tous les deux subi l'élimination à l'Omnium de tennis de Stuttgart.

Haas, âgé de 39 ans, présent pour la dernière fois à ce tournoi sur gazon, a vaincu Pierre-Hugues Herbert 6-3, 4-6, 7-5 lors de leur confrontation de première ronde. Cette victoire a pavé la voie à une autre confrontation avec le célèbre joueur suisse, qui a déjà remporté 15 titres sur gazon et de retour à la compétition après une pause de 10 semaines.



«J'ai vraiment hâte de jouer mon prochain match contre l'un de mes meilleurs amis, a déclaré Haas. Nous avons eu quelques belles batailles dans le passé. Il est le meilleur joueur sur gazon de l'histoire. Je doit certainement être à mon mieux pour avoir une chance. Mais vous ne savez jamais ce qui peut se produire.»



L'Espagnol Feliciano Lopez a surpris Simon, septième tête d'affiche, 6-3, 6-3, tandis que le Français Benoit Paire a eu raison de Troicki, no 8, 6-4, 6-4.



Peter Gojowczyk et Yannick Hanfmann, deux Allemands issus des qualifications, ont franchi avec succès la première ronde, tout comme leur compatriote Philipp Kohlschreiber, qui menait 6-1 lorsque Marcos Baghdatis a déclaré forfait.



Le Polonais Jerzy Janowicz a défait le Russe Andrey Kuznetsov 6-4, 3-6, 6-3, et Bernard Tomic a prévalu face au Français Stéphane Robert, 6-1, 5-7, 6-2.



Les quatre premières têtes de série, Federer, Grigor Dimitrov, Tomas Berdych et Lucas Pouille, bénéficient d'un laissez-passer en première ronde.