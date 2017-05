Ilie Nastase ne pourra assister aux Internationaux de France

PARIS - L'ancien champion Ilie Nastase n'aura pas le droit d'assister aux Internationaux de France.

Les organisateurs du tournoi ont indiqué par le biais de leur compte Twitter qu'à la suite «de sa suspension par l'ITF, monsieur Ilie Nastase ne sera pas accrédité» pour le tournoi présenté à Paris.



Le deuxième tournoi du grand chelem de la saison commencera le 28 mai.



Âgé de 70 ans, Nastase a été suspendu provisoirement par la Fédération internationale de tennis (ITF) pour ses commentaires racistes contre Serena Williams et une tirade colorée lors d'un récent barrage de la Fed Cup entre son équipe roumaine et la Grande-Bretagne.



En tant que capitaine de la Roumanie, Nastase s'en est pris à la joueuse britannique Johanna Konta, la capitaine britannique Anne Keothavong et l'arbitre. L'arbitre avait d'ailleurs expulsé Nastase de la compétition.



Ancien no 1 au monde et champion des Internationaux de France en simple en 1973 et en double en 1970, Nastase ne sera pas non plus accueilli à bras ouverts à Wimbledon.



Le président du All England Club, Philip Brook, avait annoncé plus tôt cette semaine que le double finaliste du tournoi ne serait pas invité sur la galerie royale du court central.