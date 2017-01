Internationaux d'Australie: Federer bat Nadal (vidéo)

MELBOURNE, Australie - Le Suisse Roger Federer a remporté son 18e titre en tournoi de Grand Chelem, lorsqu'il a enlevé les honneurs des Internationaux de tennis d'Australie, dimanche, à Melbourne.

Federer n'a toutefois pas eu la vie facile, puisqu'il a vaincu son éternel rival espagnol Rafael Nadal en cinq sets de 6-4, 3-6, 6-1, 3-6 et 6-3.



Le Suisse de 35 ans gagnait le tournoi australien pour une cinquième fois. Il s'agissait de sa première victoire en Grand Chelem depuis Wimbledon, en 2012.

Tears of joy for the champ #Federer #AusOpen pic.twitter.com/t048S5Spcm

Roger Federer avait auparavant perdu six des huit finales de Grand Chelem qui l'avaient opposé à Rafael Nadal.



Les deux joueurs sont revenus à la compétition après des blessures majeures, Federer au genou gauche, et Nadal au poignet gauche.

HE’S DONE IT! ?



Roger #Federer has defeated Rafael #Nadal in the #AusOpen 2017 final to bring up his 18th Grand Slam singles title. pic.twitter.com/0Y1kM79KIc