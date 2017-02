Jo-Wilfried Tsonga a raison de David Goffin en finale à Rotterdam

ROTTERDAM, Pays-Bas — Jo-Wilfried Tsonga a remporté le 13e tournoi de sa carrière quand il est venu de l'arrière pour défaire le Belge David Goffin 4-6, 6-4, 6-1 en finale du ABN AMRO World de Rotterdam. Le Français, sixième tête de série, a réussi 10 as dans ce duel. S'il a cédé deux bris de service à la troisième tête de série, il en a inscrit quatre aux dépens de Goffin.



Tsonga, qui occupe le 14e rang mondial, s'était incliné en finale à Rotterdam il y a six ans. Son dernier titre avait été obtenu au tournoi de Metz, en France, il y a deux ans.



Joueur puissant, Tsonga a apporté des correctifs afin de jouer davantage sur ses forces et dicter un peu plus l'allure des échanges.



≪J'ai modifié mon service et travaillé beaucoup sur mes revers et mes retours. J'ai aussi changé de cordage. Il y avait plusieurs aspects où regarder pour améliorer mon jeu, a-t-il expliqué. Au deuxième set, j'ai changé de mentalité sur le court. J'ai été plus agressif et ça a fait une différence.≫



Il a fait passer sa fiche contre Goffin à 4-2 en carrière. Le Belge tentait de mettre la main sur un troisième titre sur le circuit de l'ATP. Ses deux sacres ont été obtenus en 2014.



Âgé de 31 ans, Tsonga avait atteint le plateau des 400 victoires en carrière avec son gain en demi-finale.



Pendant ce temps, Goffin deviendra le premier tennisman belge à percer le top-10 mondial quand les nouveaux classements seront publiés lundi.