L'ATP annonce l'arrivée d'un nouveau tournoi de fin de saison

Le Canadien Milos Ronis/Kirsty Wigglesworth / The Associated Press

Le Canadien Milos Ronis/Kirsty Wigglesworth / The Associated Press

LONDRES - Le circuit de l'ATP a annoncé qu'un nouveau tournoi impliquant des joueurs âgés de 21 ans et moins verra le jour, à Milan, en Italie, au mois de novembre prochain.

Appelé Finales de l'ATP nouvelle génération (Next Gen ATP Finals), le tournoi mettra en vedette les sept joueurs de tennis âgés de 21 ans et moins les mieux classés du circuit ainsi qu'un autre choisi parmi tous les autres.



Alors que le tournoi suivra la même formule que l'actuel événement de fin de saison, il comprendra quelques nouveautés et des changements aux règlements qui n'ont pas encore été annoncés.



Le président de l'ATP, Chris Kermode, a mentionné que cet événement allait «servir de tremplin pour toutes les innovations au tennis alors que nous tentons de rendre notre sport plus attrayant pour la nouvelle génération de partisans».



La bourse remise s'élèvera à 1,25 million $ US.



Le tournoi aura lieu au Fiera Milano Stadium, du 7 au 11 novembre, et il restera à Milan pour les cinq prochaines années.