La Russe Daria Kasatkina mérite un premier titre de la WTA

CHARLESTON, Caroline du Sud - Daria Kasatkina a eu raison de Jelena Ostapenko 6-3 et 6-1 en finale de l'Omnium Volvo, dimanche, remportant ainsi son premier titre en carrière à la WTA.

Dans un duel de joueuses de 19 ans, la Russe a battu la Lettone en une heure et six minutes.



Kasatkina a récolté cinq des six bris de la rencontre. Elle s'est limitée à six coups gagnants (25 pour sa rivale), mais elle a été très avare pour les fautes directes avec sept, contre 38 pour Ostapenko.



Émue aux larmes après sa victoire, Kasatkina a enlacé son père et son entraîneur, dimanche.



La native de Tagliatti épate cette saison. Avant de tout rafler à Charleston, elle a battu la numéro 1 Angelique Kerber deux fois sur deux, à Sydney et à Doha.