Le duel Bouchard-Vandeweghe s'en va à la limite

(98,5 Sports) - Eugenie Bouchard tente, vendredi matin à Melbourne, de se qualifier pour les 16es de finale du tableau du simple féminin des Internationaux de tennis d'Australie.

Bouchard, 47e joueuse mondiale, affronte présentement l’Américaine Coco Vandeweghe, 25 ans, classée au 35e rang de la WTA.

Le duel a lieu à l'aréna Rod Laver, où le toit a été fermé, non pas en raison de la chaleur, mais parce que la matinée est plutôt fraîche (18 Celsius). Il y a 15 heures de décalage entre le Québec et Melbourne.

Les deux joueuses n'ont pas eu de mal à conserver leur service en début de rencontre. Après les six premiers jeux, c'est l'égalité 3-3.

L'Américaine réalise toutefois un bris au 7e jeu. Après avoir réussi un point au terme d'un spectaculaire échange, Vandeweghe voit Bouchard commettre une double-faute au service pour lui donner les devants 4-3. L'Américaine enchaîne aussitôt avec un jeu blanc pour s'échapper à 5-3.

Réplique immédiate de Bouchard qui signe un jeu blanc, elle aussi. Mais Vandeweghe conserve son service et enlève la première manche 6-4.

Double-fautes

Bouchard assure rapidement son service en ouverture de la deuxième manche, mais Vandeweghe lui fait un cadeau tout de suite après en commettant deux double-fautes à son retour au service. Bouchard prend les devants 2-0.

Les deux joueuses tiennent ensuite à leur bien pour les six jeux suivants et on se retrouve à 5-3 en faveur de Bouchard qui sert pour la manche. Et elle liquide l'affaire vite fait sur le score de 6-3. On va jouer une manche décisive.

Contre Kerber?

La Québécoise âgée de 22 ans a affiché de belles qualités lors de ses deux premiers matchs à Melbourne, une semaine après avoir accédé aux demi-finales à Sydney, un tournoi préparatoire au grand rendez-vous australien.

Advenant une victoire, Bouchard affrontera la gagnante du duel entre l’Allemande Angélique Kerber, première joueuse au monde, et la Tchèque Kristyna Pliskova, 58e raquette mondiale.

Plus de détails à venir….