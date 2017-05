Le Serbe Novak Djokovic demeure optimiste, malgré ses déboires à Madrid

MADRID - Novak Djokovic demeure optimiste, en dépit d'un autre résultat décevant qui s'inscrit dans une saison jusqu'ici très décevante.

Les ennuis de Djokovic se sont poursuivis à la suite d'une défaite à sens unique encaissée contre Rafael Nadal en demi-finales du Masters de Madrid, samedi, un résultat qui a porté à cinq sa série de tournois sans participation au match de championnat.



Néanmoins, le deuxième joueur mondial a quitté l'Espagne avec l'impression que son jeu s'améliorait.



«C'est une semaine positive, et une expérience positive, a-t-il dit. Je tire plus de positif que de négatif de cette semaine, surtout à l'approche du tournoi de Rome la semaine prochaine. J'espère que je pourrai poursuivre ma progression, et améliorer la qualité de mon jeu. J'avais l'impression de bien jouer cette semaine.»



Il a donné le crédit à l'excellent rendement de Nadal pour justifier son élimination dans le carré d'as madrilène.



«J'aurais pu jouer un peu mieux, a reconnu Djokovic. Mais, encore une fois, mon adversaire était tout simplement trop fort. Je dois tourner la page. Une participation aux demi-finales me satisfait. Je devrai connaître un autre bon résultat à Rome.»



Rome sera le dernier tournoi préparatoire de l'ex-no 1 mondial avant qu'il n'entame la défense de son titre aux Internationaux de France.



«C'était bien de participer aux demi-finales d'un tournoi d'envergure, surtout contre l'un des plus grands adversaires que j'ai connus, a fait remarquer Djokovic. Je n'avais pas ressenti ça depuis des mois, donc c'est positif.»



Djokovic n'avait pas atteint les demi-finales d'un tournoi depuis sa victoire à Doha au début de la saison. Il s'est qualifié pour le carré d'as au tournoi de Madrid après que le Japonais Kei Nishikori eut déclaré forfait avant leur duel en quarts de finale en raison d'une blessure.



Djokovic, qui s'est absenté du circuit pendant un certain temps cette saison en raison d'une blessure à un coude, a gagné 14 matchs cette saison. L'an dernier, il présentait une fiche de 31-2 après avoir gagné le titre à Madrid, son cinquième de la saison à ce moment-là.



Le Masters de Madrid était également le premier tournoi de Djokovic depuis qu'il a rompu les ponts avec son entraîneur Marian Vajda et deux autres membres de son équipe, dans l'espoir de «retrouver l'étincelle sur le court».



«Je dois continuer ma route, et d'ici trois, ou quatre semaines maximum, je prendrai ma décision, pour l'équipe», a-t-il conclu.