Les photos osées de Bouchard font jaser (galerie photos)

(98,5 Sports) - À la suite de la publication de photos osées d'Eugenie Bouchard dans l'édition maillots du populaire magazine américain Sports Illustrated, la 44e raquette mondiale a été critiquée sur les réseaux sociaux.

Plusieurs amateurs lui ont reproché de ne pas mettre autant d’effort dans sa carrière de tennis que dans la mise en marché de son image, sa marque et son corps.

Analyste de tennis, Hélène Pelletier n’a pas été surprise par le nouveau projet de la joueuse de tennis québécoise.

«C’est une continuité, c’est un film réalité qu’elle nous donne de sa vie sur ses comptes Twitter et Instagram. Il n’y a rien de bien nouveau. Depuis plusieurs années déjà, on voit des joueurs de tennis comme Serena Williams, poser presque nus. C’est la société dans laquelle on vit. Eugenie Bouchard a 22 ans, elle a un corps absolument parfait et un sourire extraordinaire. Elle ne fait rien de différent des autres.»