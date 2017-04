Maria Sharapova de retour en force

STUTTGART, Allemagne - Maria Sharapova a signé sa première victoire après avoir purgé sa suspension de 15 mois pour dopage sportif, l'emportant 7-5, 6-3 contre Roberta Vinci au premier tour du Grand Prix de tennis Porsche mercredi.

La gagnante de cinq titres du Grand Chelem en carrière et ex-no 1 mondiale a reçu un accueil tiède des 4500 spectateurs présents. La Russe a été applaudie par certains d'entre eux, alors que d'autres l'ont huée.



Après un début de match hésitant au cours duquel elle a concédé sept des huit premiers points, Sharapova s'est ressaisie et a démontré son potentiel.



Il s'agissait du premier match de la Russe depuis qu'elle s'était inclinée devant Serena Williams en quarts de finale des Internationaux d'Australie en 2016, et de son premier match sur la terre battue en près de deux ans.



L'an dernier, elle avait testé positive au meldonium, une substance interdite.