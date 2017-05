Maria Sharapova passera par les qualifs à Wimbledon

LONDRES - Maria Sharapova disputera les qualifications du tournoi de Wimbledon.

La championne 2004 du tournoi anglais sur gazon, qui a effectué son retour à la compétition le mois dernier après une suspension de 15 mois pour dopage, a annoncé sur son site internet qu'elle ne demandera pas un laissez-passer pour le tableau principal à Wimbledon.



?En raison de l'amélioration de mon classement après les trois premiers tournois depuis mon retour au jeu, je jouerai les qualifications de Wimbledon à Roehampton et ne demanderai pas une invitation pour le tableau principal?, a écrit Sharapova.



Plus tôt cette semaine, Sharapova a appris que les dirigeants de Roland Garros lui avaient refusé un laissez-passer.



La Russe de 30 ans a déclaré forfait pour son match de deuxième ronde au tournoi de Rome, mardi, en raison d'une apparente blessure à la cuisse gauche.



?J'ai déjà commencé à recevoir des soins pour la blessure que j'ai subie il y a quelques jours à Rome et je commencerai mes préparatifs dès que j'irai mieux?, a poursuivi Sharapova.



Depuis la fin de sa suspension, Sharapova a bénéficié d'invitations pour disputer trois tournois de la WTA de façon à améliorer son classement jusqu'au point où elle peut y accéder automatiquement.



Jeudi, Sharapova a reçu un laissez-passer pour participer au tournoi de Birmingham, qui sert de préparation à Wimbledon. Ce tournoi commence le 19 juin, deux semaines avant Wimbledon.