Milos Raonic change d'entraîneur

LONDRES - Milos Raonic a rompu les ponts avec son entraîneur Carlos Moya, après que l'Espagnol eut permis au tennisman canadien de connaître sa meilleure saison en carrière sur le circuit de l'ATP.

Par voie de communiqué émis sur sa page Facebook officielle, Raonic a remercié Moya pour lui avoir permis d'offrir «le meilleur de moi-même» au cours d'une saison où il a atteint sa première finale d'un tournoi du Grand Chelem (à Wimbledon) et s'est hissé au troisième échelon mondial.



Raonic a mentionné que «nous ne travaillerons plus ensemble, mais nous demeurerons de bons amis».



Moya, qui a remporté les Internationaux de tennis de France en 1998, avait rejoint l'équipe d'entraîneurs de Raonic en janvier.



Raonic, qui a aussi travaillé avec John McEnroe, est dirigé à temps plein par l'entraîneur Riccardo Piatti.

Raonic, l'athlète masculin de l'année par Tennis Canada

Milos Raonic a été nommé athlète masculin de l'année de Tennis Canada pour la sixième année de suite.

Après avoir grimpé du 14e au troisième rang mondial, un sommet personnel, le joueur originaire de Thornhill, en Ontario, a aussi reçu le titre du joueur le plus amélioré.



Le vétéran Daniel Nestor a été élu joueur de l'année en double.



Raonic a connu sa meilleure saison sur le circuit de l'ATP. En plus d'avoir atteint le troisième rang, il a aussi participé à la finale du tournoi de Wimbledon et a battu le Suisse Roger Federer pour remporter le tournoi de Brisbane.



Il a terminé la saison avec une fiche de 52-17 et s'est rendu en demi-finale à six reprises, dont aux Internationaux d'Australie et aux Finales de l'ATP.



Nestor a récolté l'honneur en double pour la 14e fois de sa carrière. Le Torontois de 44 ans a mis la main sur trois titres de l'ATP cette année, à Nottingham, Washington et Anvers, augmentant son total en carrière à 91.



Les honneurs sont décernés par un comité composé du personnel de Tennis Canada et des meilleurs entraîneurs au pays.



Les honneurs féminins seront décernés vendredi.