Milos Raonic passe au 4e tour en Australie, en défaisant Giles Simon

MELBOURNE, Australie — Le Canadien Milos Raonic, troisième tête de série, a accédé au quatrième tour des Internationaux de tennis d'Australie. Raonic, qui avait atteint les demi-finales l'an dernier à Melbourne, a eu raison du Français Gilles Simon en quatre sets de 6-2, 7-6 (5), 3-6 et 6-3.



Le Canadien affrontera maintenant l'Espagnol Roberto Bautista Agut, qui a surpris son compatriote David Ferrer 7-5, 6-7 (6), 7-6 (3) et 6-4.



En double mixte, la Canadienne Gabriela Dabrowski et son partenaire indien Rohan Bopanna ont défait la Slovène Katarina Srebotnik et le Néo-Zélandais Michael Venus 6-4, 6-7 (5), 1-0 (7) au premier tour.



Chez les juniors, Bianca Andreescu, de Mississauga, en Ontario, a pris la mesure de l'Italienne Lisa Piccinetti 6-4, 6-0 au premier tour.