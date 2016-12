Kirsty Wigglesworth / The Associated Press

MONTRÉAL - Milos Raonic peut dire mission accomplie. Grâce à son solide parcours aux Finales de l'ATP la semaine dernière, l'Ontarien de 25 ans s'est assuré de terminer l'année au troisième rang mondial, un exploit inégalé dans l'histoire du tennis canadien

Et Raonic a couronné sa saison avec des performances inspirées à Londres, faisant même trembler le nouveau no 1 mondial Andy Murray en demi-finales. L'Écossais l'a emporté de haute lutte en trois manches et 3h38 de jeu - 5-7, 7-6 (5), 7-6 (9) - après avoir offert une balle de match au Canadien.



Quatorzième meilleure raquette mondiale au début de 2016 après une année marquée par les blessures, Raonic a rapidement donné le ton à sa saison, remportant le tournoi de Brisbane début janvier aux dépens de Roger Federer.



S'il a été limité à un seul titre, il s'est illustré en Grand Chelem, se hissant en demi-finales aux Internationaux d'Australie et en finale à Wimbledon - vaincu à chaque fois par Murray. Il termine l'année avec un palmarès de 52-17.



Il a également été finaliste de tournois Masters 1000 à deux reprises, à Indian Wells et au Queen's Club, à Londres.



Après quelques semaines de repos, Raonic aura à défendre son nouveau rang dès le tournoi de Brisbane, dont il est tenant du titre, pour lancer sa saison 2017 début janvier.



Grâce à son succès à Londres, Murray a donc conforté sa place au sommet de la hiérarchie mondiale. Avec ses 12 685 points, il devance désormais le Serbe Novak Djokovic par 905 points.



Le top-10 mondial est complété par le Suisse Stanislas Wawrinka, la Japonais Kei Nishikori, le Croate Marin Cilic, le Français Gaël Monfils, l'Autrichien Dominic Thiem, l'Espagnol Rafael Nadal et le Tchèque Tomas Berdych.