Milos Raonic s'incline en quarts de finale face à Jack Sock à Washington

WASHINGTON - L'Américain Jack Sock a causé une certaine surprise en prenant la mesure du Canadien Milos Raonic en deux manches de 7-5, 6-4 en quarts de finale de l'Omnium de tennis de Washington, vendredi après-midi.

Raonic, troisième tête de série, a paru moins incisif au service qu'à l'habitude. Il n'a inscrit que cinq as et n'a réussi que 54 pour cent de ses premières balles.



Il a aussi été victime de trois bris de service, dont un lors du neuvième jeu du deuxième set que Sock a consolidé pour confirmer sa victoire.



En demi-finale, Sock, huitième tête de série, affrontera le vainqueur du duel entre le Sud-Africain Kevin Anderson et l'Indien Yuki Bhambri.



Pendant ce temps, du côté féminin, la Roumaine Simona Halep, favorite de la compétition, a abandonné lors de son match contre la Russe Ekaterina Makarova.



Halep venait de perdre le premier jeu du troisième set lorsqu'elle s'est retirée.



Halep avait gagné la première manche 6-2 tandis que Makarova remportait le set suivant par le score de 6-3.



Plus tard vendredi, la jeune canadienne Bianca Andreescu, qui a surpris jeudi la Française Kristina Mladenovic, deuxième tête de série, affrontera l'Allemande Andrea Petkovic, qui a éliminé la Québécoise Eugenie Bouchard jeudi.



Par ailleurs, Bouchard et l'Américaine Sloane Stephens ont atteint les demi-finales du double féminin à la suite de l'abandon du tandem composé de Nigina Abdumaroiva, de l'Ouzbékistan, et de Patricia Maria Tig, de la Roumanie.



Bouchard et Stephens avaient gagné la manche initiale 6-2 et avaient pris les devants 1-0 quand leurs rivales ont signifié qu'il ne leur était plus possible de continuer le match.



En demi-finale, Bouchard et Stephens croiseront le fer avec les favorites du tournoi, l'Indienne Sania Mirza et la Roumaine Monica Niculescu.