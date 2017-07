«Muguruza a été sublime durant le tournoi» - Hélène Pelletier

Domination graduelle

Lors d'un duel disputé sous le toit du court central, - une première dans l'histoire de la finale du simple féminin à Wimbledon -, à cause de la pluie qui s'était abattue sur Londres plus tôt en journée, Muguruza a été trop bonne lors du dernier droit.



Williams a amorcé l'affrontement avec un as chronométré à 176 km/h, mais Muguruza a rapidement démontré qu'elle ne se laisserait pas intimider par une telle démonstration de puissance, ni par le moment.



Williams est habituée de transformer de tels services en points relativement faciles, mais l'Espagnole, dès le deuxième point du match, a retourné un service de 182 km/h, et un autre évalué à 184 km/h lors du troisième jeu, avant de gagner chacun de ces deux échanges.



Malgré cela, Williams a eu deux opportunités de gagner la manche initiale, alors qu'elle menait 5-4 et que Muguruza accusait un recul de 15-40 à son service.



À la première occasion, un échange ayant nécessité 20 coups s'est terminé lorsque l'Américaine a expédié un coup droit dans le filet. Lors de la seconde balle de manche, Williams a retourné le service au-delà de la ligne de fond, et Muguruza a manifesté sa satisfaction en secouant le poing.



En se sortant de cette impasse, Muguruza a donné l'impression d'être libérée pendant que Williams a paru démoralisée par l'occasion qu'elle venait de rater. Et ces deux points devaient lancer la séquence de neuf jeux victorieux de l'Espagnole.



Williams a alors commencé à accumuler les bévues, expédiant ses coups au-delà de la ligne de fond, dans les corridors du double et dans le filet, pendant que sa jeune et moins expérimentée rivale faisait preuve de régularité et de puissance dans l'exécution de ses coups droits et de ses revers.



Et dans les derniers moments du duel, alors que l'issue devenait apparente, il ne restait qu'à savoir à quel point le deuxième set serait à sens unique.



Williams a terminé le match avec 25 erreurs directes, 14 de plus que Muguruza. Le match a pris fin lorsque Williams a envoyé un revers au-delà de la ligne de fond, mais qui avait été jugé bon. Muguruza a contesté la décision, et après quelques secondes, la reprise vidéo a démontré que la balle était tombée à l'extérieur des limites.



Forcée d'attendre avant de célébrer, Muguruza a pu savourer le moment. Elle s'est laissée tomber sur les genoux et couvert son visage avec ses mains au moment où les larmes commençaient à couler sur ses joues.



Pour Williams, il s'agit d'une fin décevante à deux grandes semaines. Finaliste la plus âgée à Wimbledon depuis 1994, elle en était à sa première finale depuis 2009 sur le court où elle comptait déjà cinq triomphes en carrière. Son dernier titre devant le public britannique avait été enregistré l'année précédente.



«J'ai eu beaucoup de beaux moments au cours des deux dernières semaines», a tout de même analysé Williams, qui a aussi perdu en finale, face à sa soeur Serena, lors des Internationaux d'Australie de 2017.



La perdante avait d'ailleurs un message pour sa soeur, qui est enceinte de son premier enfant.



«Oh, tu me manques. J'ai fait de mon mieux pour réaliser les mêmes choses que toi, mais je pense qu'il y aura d'autres opportunités. Je le pense.»