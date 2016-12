Murray conserve la première place mondiale en battant Djokovic

LONDRES - Andy Murray a remporté les Finales de l'ATP pour la première fois de sa carrière, s'imposant 6-3 et 6-4 devant Novak Djokovic.

Champion de Wimbledon, l'Écossais conserve donc le premier rang de l'ATP, statut qu'il a ravi au Serbe il y a deux semaines.

Murray a commis deux doubles fautes dans le premier jeu, mais Djokovic a connu encore plus d'ennuis au service.

Le Serbe a été brisé une fois en première manche et deux fois au deuxième set, nuisant à sa cause avec de plus en plus de fautes directes.

Le Britannique a remporté 84 pour cent des points disputés sur ses premières balles.

Murray signait une 11e victoire en 35 matches contre Djokovic. La confrontation a duré une heure et 44 minutes.