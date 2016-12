Murray se présente aux finales de l'ATP au sommet

LONDRES - L'Écossais Andy Murray, le nouveau no 1 mondial, jouera dans le même groupe que le Suisse Stanislas Wawrinka, le Japonais Kei Nishikori et le Croate Marin Cilic aux Finales de l'ATP.

Le Serbe Novak Djokovic, délogé du premier rang par Murray, évoluera pour sa part au sein d'un groupe complété par le Canadien Milos Raonic, le Français Gaël Monfils et l'Autrichien Dominic Thiem dans ce tournoi de fin d'année qui se met en branle, dimanche, au O2 Arena de Londres.



Murray, dont le nom figure officiellement pour la première fois au sommet de la hiérachie mondiale, n'a jamais gagné les Finales de l'ATP.



Djokovic, qui a gagné le tournoi au cours des quatre dernières années, pourrait retrouver sa place de monarque du tennis masculin s'il défend avec succès son titre.



Djokovic disputera son premier match dimanche contre Thiem, no 9, et il a ensuite rendez-vous avec Raonic, no 4, et Monfils, no 6. Lundi, Wawrinka, no 3, fera face à Nishikori, no 5, tandis que Murray se mesurera à Cilic, no 7.