Peliwo gagne quatre titres et 125 places

(98,5 sports) - Dans la série «?que sont-ils-devenus???», sachez que Filip Peliwo va très bien. De fait, il va mieux que jamais.

Si Eugenie Bouchard a vite été propulsée vers la gloire après son titre de Wimbledon chez les juniors en 2012, son cotitulaire Filip Peliwo n’a jamais répondu aux attentes — y compris les siennes — chez les pros bien qu’il eût aussi gagné à New York pour finir l’année au sommet du classement mondial chez les 18 ans et moins.

Si on parle au passé, c’est que tout prend enfin une direction nettement meilleure ce printemps pour le joueur de Vancouver maintenant âgé de 23 ans.

Ce n’est pas un, ni deux, mais trois tournois Futures de l’ITF qu’il a remportés en Égypte en avril. Ajoutez-en un quatrième en double, en n’oubliant pas sa finale dans la même spécialité.

Il aurait pu greffer une cinquième conquête, mais l’étape de Sham El Sheikh cette semaine a été... annulée.

RETOUR DES VICTOIRES ET SURTOUT DE LA CONFIANCE

Au cours du mois de mars, Peliwo n’avait gagné que deux matchs à Gatineau. Voilà qu’il vient de s’en adjuger 17 en 18 matchs.

Tant mieux, car c’est un (très) gentil garçon. Bien qu’il eût perdu l’habitude de gagner, il a toujours fait preuve d’une grande courtoisie que ce soit à Granby, Gatineau, Sherbrooke, Drummond ou au Centre national de Montréal devenu sa base d’entraînement.

Grâce à Martin Laurendeau, qui a travaillé une solide année en sa compagnie avant de devenir l’entraîneur de Denis Shapovalov, j’ai beaucoup suivi Felip.

Les blessures et d’autres problèmes de santé n’ont pas aidé, mais laissez-moi vous dire que Martin a fait beaucoup plus que l’enseignement.

Filip pouvait garder la cadence aussi bien qu’un Top 50 dans les échanges avant de les rater complètement.

À force de ne plus gagner, sa confiance a pris la même direction que sa 539e place mondiale avant le circuit en Égypte. Son moral en a pris un coup aussi et son entourage a dû jouer au psy.

TRAVAIL ET PATIENCE RÉCOMPENSÉS

Une immense qualité qu’on ne pourra jamais enlever à Filip Peliwo est sa volonté de réussir. Jamais au grand jamais, il n’a cessé de travailler fort, même dans ses pires moments.

Un bon mot envers Louis Borfiga et Tennis Canada qui sont restés patients tout ce temps.

Cette semaine, Filip Peliwo s’est hissé au 414e échelon, pour un bond de 125 places, ce qui lui vaut le titre de joueur par excellence de la Fédération internationale de tennis, un mois après Shapovalov, comme quoi ses résultats sont plus beaux que la météo.

En passant, auriez-vous vu passer le printemps chez vous ?

RAONIC AUSSI REVIENT

Toujours au sujet des revenants, il faut ajouter Milos Raonic.

Il prend part à l’épreuve d’Istanbul cette semaine, ce qui ne sera que son cinquième tournoi de l’année, car il n’a pas joué depuis la fin du mois de mars.

Des blessures l’ont obligé à se retirer lors de ses deux dernières sorties, notamment avant la finale de Delray.

Après avoir entrepris l’année au troisième rang, Milos occupe le sixième échelon et est le favori en Turquie devant Marin Cilic (8e).

DES NOUVELLES D'AUGER-ALIASSIME

Voilà que Félix Auger-Aliassime poursuit sa première tournée asiatique en Corée du Sud.

Après avoir gagné six matchs pour obtenir sa place au tableau principal de deux tournois, et même d’accéder au deuxième tour, il a été éliminé au deuxième tour des qualifications, en Corée. Rien de gênant puisqu’il a poussé le gaucher Austin Krajicek à 7-6(5) à la manche ultime. L’Américain est de dix ans son aîné.

Cette semaine, Auger-Aliassime progresse de 18 places pour se retrouver 338e, ce qui est excellent à 16 ans seulement.

ABANDA À CHARLESTON AVANT PARIS

Première étoile dans la promotion du Canada au Groupe mondial II de la Fed Cup contre le Kazakhstan il y a deux fins de semaine, Françoise Abanda complète sa préparation pour Roland-Garros en participant au tournoi ITF de Charleston, en Caroline du Sud.

Aussi sur place, Charlotte Robillard-Millette a été battue lors des préliminaires, mais elle pourrait disputer le double.

DABROWSKI PEUT AUSSI JOUER EN SIMPLE

Bien qu’elle soit une spécialiste du double, comme l’indiquent son 21e échelon à la WTA et son titre de l’Open de Miami au début d’avril, Gabriela Dabrowski joue de mieux en mieux en simple.

Au Maroc, la raquette d’Ottawa a éliminé Daniela Hantuchova en deux comptes de 7-6 et 6-3. Bien qu’elle ait été expulsée du Top 200, la Slovaque de 5' 11'' possède quand même sept titres de la WTA.

MARIA ET RAFA SONT BIEN LÀ !

À l’international, il ne faut pas se surprendre de la demi-finale de Maria Sharapova à Stuttgart malgré quinze mois de suspension. Très fière dans tout, jamais elle ne serait revenue si ses coups n’avaient pas été là.

Rafa ne dérougit pas. Il remporte son 10e titre à Barcelone une semaine après avoir atteint le même total à Monte-Carlo, de quoi donner hâte à Roland-Garros à la fin du mois.

NASTASE N’AVAIT PAS LE CHOIX

On ne peut pas déterminer quelle aura été l’influence de son grand ami montréalais Gerry Goldberg qui a beaucoup d’ascendance auprès d’Ilie Nastase, mais ce dernier a pris la seule décision possible en s’excusant pour ses propos absolument inappropriés et inacceptables à la Fed Cup.