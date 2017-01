Première surprise de taille aux Internationaux d'Australie

MELBOURNE, Australie - Shelby Rogers a causé la première surprise des Internationaux d'Australie en défaisant la quatrième tête de série Simona Halep en deux manches de 6-3, 6-1, lundi, au premier tour.

Disputant seulement un deuxième match dans le tableau principal cette saison, Rogers, classée au 52e rang mondial, a brisé quatre fois le service de la finaliste à Roland-Garros en 2014. Il s'agit de la deuxième année consécutive qu'Halep s'incline en première ronde à Melbourne Park.



Bouchard, ce matin

Rogers avait effectué un impressionnant parcours à Roland-Garros, l'année dernière, baissant pavillon contre l'éventuelle championne, Garbine Muguruza. Sa dernière victoire contre une joueuse classée dans le top-10 remonte à 2014, lorsqu'elle avait vaincu Eugenie Bouchard (no 8) à Montréal.

Parlant de Bouchard, elle jouera sous peu, lundi matin heure du Québec, face à l'Américaine Louisa Chirico. La Montréalaise est 49e à la WTA, tandis que l'Américaine est 65e. Ce sera leur premier affrontement en carrière.

«Aucun affrontement facile»



«Il n'y a aucun affrontement facile à ce niveau alors je suis heureuse d'avoir gagné et je vais me servir de ce que j'ai accompli aujourd'hui pour prendre de la confiance», a indiqué Rogers, après sa victoire.



Halep, qui a accédé deux fois aux quarts de finale en Australie, a mentionné qu'elle avait été ennuyée par une douleur à son genou gauche, qui s'est d'ailleurs aggravée pendant le duel.



«Elle a définitivement bien joué, a exprimé la Roumaine. Elle a joué à un très haut niveau. Elle était agressive et elle a frappé la balle solidement.»



Contrairement à Halep, la 13e tête de série Venus Williams a connu un meilleur sort que l'année dernière, quand elle avait plié bagage au premier tour. Cette fois, elle a battu Kateryna Kozlova 7-6 (5), 7-5.



La septième tête de série, Muguruza, a sauvé une balle de manche au premier set et elle a eu besoin d'aide médicale pour venir à bout de Marina Erakovic 7-5, 6-4.



La médaillée d'or olympique Monica Puig n'a pour sa part pas perdu de temps sur le court numéro 14. Elle a servi une correction à Patricia Tig en deux manches de 6-0, 6-1. La Portoricaine classée 29e tête de série n'a eu besoin que de 53 minutes pour accéder au tour suivant.



Irina-Camelia Begu (no 27) a atteint le deuxième tour, tout comme Samantha Crawford et Alison Riske.



Deux têtes de série n'ont toutefois pas eu le même parcours. Varvara Lepchenko a tenu le coup contre Kiki Bertens (no 19) en l'emportant 7-5, 7-6 (5) et l'ancienne numéro un mondiale Jelena Jankovic a montré la porte de sortie à Laura Siegemund (no 26) en trois manches de 6-1, 1-6, 6-4.

1er tour messieurs

La cinquième tête de série Kei Nishikori a connu un lent départ, il est passé par toute la gamme des émotions, mais il est parvenu à défaire Andrey Kuznetsov en cinq manches de 5-7, 6-1, 6-4, 6-7 (6), 6-2, lundi, au premier tour des Internationaux d'Australie.

Le Japonais, qui a atteint les quarts de finale à Melbourne Park au cours des deux dernières années, a peiné pendant trois heures 34 minutes et il s'est notamment effondré lors du bris d'égalité de la quatrième manche.



Nishikori menait le bris d'égalité 5-2 quand le Russe est venu de l'arrière pour remporter quatre points consécutifs. Kuznetsov a forcé la tenue d'un set ultime à sa deuxième balle de manche. Lors de la manche décisive, Nishikori a brisé le service de son rival aux quatrième et huitième jeux.



Nishikori aura maintenant rendez-vous au tour suivant avec le Français Jérémy Chardy, qui a profité d'un abandon au premier set de l'Espagnol Nicolas Almagro, blessé au mollet droit. Ce dernier tirait de l'arrière 4-0.



Tomas Berdych, la dixième tête de série et finaliste au tournoi de Wimbledon en 2010, ne s'est pas non plus éternisé sur le terrain. Après avoir remporté 6-1 la première manche de son affrontement contre l'Italien Luca Vanni, il a vu son adversaire déclarer forfait après seulement 32 minutes de jeu.



L'Australien Bernard Tomic, classé 27e tête de série, s'est quant à lui défait du Brésilien Thomaz Bellucci en trois manches de 6-2, 6-1, 6-4. Tomic a connu un bon match au service, effectuant 12 as, et il a profité de ses chances en concrétisant cinq de ses 12 balles de bris.



Dans d'autres affrontements de premier tour, Viktor Troicki (no 29) a difficilement battu Damir Dzumhur 6-4, 6-4, 2-6, 2-6, 6-3 tandis que Ryan Harrison a eu le meilleur sur Nicolas Mahut en trois sets de 6-3, 6-4, 6-2.