Rafael Nadal se rapproche du sommet

PARIS - L'Espagnol Rafael Nadal, vainqueur des Internationaux de tennis de France, a gagné deux places et il occupe désormais le deuxième rang mondial, son meilleur classement depuis octobre 2014.

Pour sa part, le Serbe Novak Djokovic a glissé de la deuxième à la quatrième position au classement publié lundi, son rang le plus bas en sept ans et demi. Il a été éliminé dès les quarts de finale à Roland Garros, à l'endroit même où l'année précédente il avait complété un Grand Chelem en carrière. C'était aussi son quatrième titre majeur consécutif, mais il a depuis été incapable de les défendre.



Andy Murray demeure au sommet du classement malgré son élimination en demi-finale à Paris, tandis que Stanislas Wawrinka est toujours no 3, après sa défaite aux mains de Nadal en finale, dimanche (6-2, 6-3, 6-1).



Le Suisse Roger Federer, absent des Internationaux de France pour une deuxième année de suite, complète le top-5.



Le Canadien Milos Raonic, vaincu en huitièmes de finale à Paris, conserve son sixième rang.



La victoire de Nadal à Paris, dimanche, lui a permis d'établir un record avec un 10e titre à ce tournoi disputé sur terre battue et de mettre fin à une disette de trois ans en Grand Chelem. Il totalise maintenant 15 titres majeurs, ce qui lui a permis de devancer Pete Sampras et d'occuper seul le deuxième rang de tous les temps chez les hommes derrière Federer, qui en compte 18.



Nadal a été questionné dimanche quant à savoir s'il était important pour lui de redevenir le no 1 mondial. Il a passé un total de 141 semaines au sommet de la hiérarchie, le plus récemment en juillet 2014.



«Je joue bien. Je suis en bonne position. Je viens de gagner le tournoi le plus important de l'année pour moi, alors c'est la seule chose qui importe aujourd'hui», a-t-il répondu.



En remportant le titre féminin à Paris samedi, une première victoire sur le circuit professionel pour elle, Jelena Ostapenko s'est hissée de la 47e à la 12e position au classement WTA. La Lettone, qui a fêté ses 20 ans pendant le tournoi parisien, avait perdu dès la première ronde l'année précédente à Roland Garros.



Simona Halep, finaliste malheureuse à Paris, est passée du quatrième au deuxième rang.



Angelique Kerber trône toujours au sommet, malgré son élimination dès la première ronde à Paris. Elle est devenue la première joueuse classée tête de série no 1 à s'incliner en première ronde des Internationaux de France depuis l'ère moderne, qui a commencé en 1968.



Serena Williams a perdu deux positions au 4e rang. Elle a mis fin à sa saison parce qu'elle est enceinte.



Elina Svitolina, quart de finaliste à Paris, a gagné une place au cinquième rang.



Eugenie Bouchard, vaincue au deuxième tour à Roland Garros, se retrouve cette semaine en 52e position, une progression de cinq rangs.