Raonic atteint les quarts de finale à Rome

ROME - Le Canadien Milos Raonic a relevé avec brio son plus gros défi jusqu'ici au Masters de Rome en disposant du Tchèque Tomas Berdych 6-3, 6-2, jeudi.

Raonic affrontera maintenant en quarts de finale l'Allemand Alexander Zverev, qui a pris la mesure du favori de la foule, Fabio Fognini, 6-3, 6-3. L'Italien avait surpris le no 1 mondial, Andy Murray, la veille.



Plus tôt jeudi, Novak Djokovic a battu Roberto Bautista Agut 6-4, 6-4.



Le quadruple champion du tournoi semblait en plein contrôle de ses moyens après avoir pris les commandes 3-1 au deuxième set, mais il a permis à l'Espagnol de revenir dans le match pour créer l'égalité 4-4. Le Serbe est néanmoins parvenu à sceller l'issue de la rencontre.



Djokovic affrontera au prochain tour le vainqueur du duel entre le Japonais Kei Nishikori et l'Argentin Juan Martin Del Potro.



Stanislas Wawrinka a baissé pavillon 7-6 (1), 6-4 devant l'Américain John Isner, qui a réussi 19 as pendant leur match.



Isner affrontera au prochain tour la sixième tête de série Marin Cilic, qui a évincé le Belge David Goffin 6-3, 6-4.



Jack Sock tentera de réussir un coup d'éclat encore plus impressionnant que celui d'Isner, puisqu'il a rendez-vous avec l'Espagnol Rafael Nadal plus tard jeudi.



Chez les dames

L'Américaine Venus Williams a pris la mesure de la Britannique Johanna Konta 6-1, 3-6, 6-1.



Williams a maintenant rendez-vous avec Garbine Muguruza, après que la championne en titre des Internationaux de France eut défait Julia Gorges 7-5, 6-4.



La qualifiée estonienne Anett Kontaveit, qui a renversé la favorite Angelique Kerber au deuxième tour, a poursuivi son parcours de rêve. Kontaveit a disposé de la 16e tête de série Mirjana Lucic-Baroni 6-1, 6-1 pour mettre la table pour un duel en quarts de finale contre la championne de l'Omnium de Madrid, Simona Halep.



Cette dernière a vaincu Anastasia Pavlyuchenkova 6-1, 4-6, 6-0.



De son côté, la qualifiée Daria Gavrilova a éliminé Svetlana Kuznetsova 2-6, 7-5, 6-4 et Kiki Bertens a triomphé de la Russe Ekaterina Makarova 7-6 (3), 6-1.