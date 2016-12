Raonic au 3e rang mondial, grâce à sa constance

(98,5 Sports) - Avant de parler du bilan de Milos Raonic, voici quelques observations sur la conclusion du calendrier 2016 de l'ATP World Tour, qui en aura été une d'exception.

Un texte de Mario Brisebois

C’est la première fois en seize ans que le match de championnat des Finales Barclays de l’ATP décidait qui allait terminer l’année au sommet du classement. Et grâce à sa victoire de 6-3 et 6-4 face à Novak Djokovic, Andy Murray trône au premier rang mondial.

Pour les fervents d’histoire, en 2000, Gustavo Kuerten avait vaincu Andre Agassi en finale pour déloger Marat Safin du premier échelon.

Cela dit, quinconce a suivi le tournoi de Londres reconnaîtra que « la vraie finale » aura été le fascinant duel entre Murray et Raonic au carré d’as. Un vrai combat de boxe chez les poids lourds, autant pour la puissance des coups que pour l’intensité des échanges.

« Yes indeed! », comme disent les British.

Toujours pour nos historiens des courts, la durée de 3 h 38 min après des comptes de 5-7, 7-6 (5) et 7-6 (9) s’inscrit comme étant le plus long match depuis la première édition de cette compétition de l’élite à Tokyo, en 1970.

Toujours menaçant ou presque

Avec toute l’appréciation envers Murray, neuf fois titulaire cette année, dont à Wimbledon et aux Jeux olympiques, ce qui rehausse encore davantage le palmarès de l’Écossais, Milos mérite également toutes nos félicitations pour sa promotion au troisième échelon de la planète tennis.

Alors que tout le monde dit que le service est le pain et le beurre de Milos, sa collaboration avec John McEnroe a permis d’élargir son répertoire de coups en plus de lui enseigner comment couvrir plus de terrain.

Bien qu’il ait été 4e mondial en mai 2015 avant les blessures, son plus reluisant bulletin de fin d’année avait été un 8e rang.

De fait, ce n’est pas seulement son bras télescopique qui permet à Milos de faire sa place dans la cour des grands, mais surtout la régularité de ses résultats.

Cette année, Milos n’a gagné qu’un tournoi (Brisbane contre Roger Federer), mais il a atteint trois finales (entre autres celle de Wimbledon contre Murray) et cinq demi-finales (notamment une autre contre Murray au Grand Chelem de Melbourne).

Au total, Milos, auteur d’une fiche 52-17, a atteint au moins 13 fois les quarts de finale, incluant ceux de la Coupe Rogers à Toronto.

Pas pire exemple de constance sur l’ensemble de ses 18 tournois

Son seul faux pas a été son élimination hâtive au deuxième tour des Internationaux des États-Unis devant le qualifié Ryan Harrison.

Étant donné qu’il a entrepris l’année au 14e échelon, Milos devrait recevoir le titre du meilleur retour en 2016.

Gaël Monfils et David Thiem sont remontés des 24e et 20e rangs pour se retrouver 7e et 8e. Tout en reconnaissant leurs progrès, Milos est dans une catégorie supérieure comme en fait foi le large fossé de 1825 et 2045 points sur ceux-ci.

Publicité sans prix pour Ottawa

Vérifications faites, Milos jouera prochainement pour les bonis dans l’International Tennis Premier League (il porte les couleurs des Mavericks des Philippines) et participera au World Tennis Championship d’Abu Dhabi.

Il faut bien payer les cadeaux de Noël - comme si des gains de 4 632 684 $ (à part les commandites) ne suffisaient pas !

En passant, Murray évoluera aussi dans l’ITPL et dans les Émirats.

Milos enchaînera en entreprenant officiellement son année de l’ATP à Brisbane pour la défense de son titre. Murray n’y sera pas, mais les retrouvailles ne tarderont pas.

Après le premier Grand Chelem à la mi-janvier, il ne faut pas oublier le premier tour de la Coupe Davis, du 3 au 5 février, alors que le Canada recevra la Grande-Bretagne, à Ottawa. Les Britanniques comptent Andy Murray (encore et toujours) comme chef de file, pour le plus grand bonheur de Tennis Canada. En effet, la rivalité Raonic-Murray n’a pas de prix pour vendre les 10 000 places de chaque séance.

Charlotte dans la ville de P.K.

P. K. Subban a de la visite de Montréal (plus exactement de Blainville) à Nashville.

Charlotte Robillard-Millette est inscrite au tournoi ITF (25 000 $) cette semaine. Elle a sa place assurée au tableau principal.

Cristina toujours investie

Dans notre série que sont-elles devenues, sachez que Cristina Pospescu demeure active au tennis. Elle a gagné un tournoi de Tennis Québec au club Carrefour Multisports de Laval, en novembre.

Ex-championne canadienne dans différentes catégories d’âge chez les juniors et boursière de l’UCLA, Cristina a tenté l’expérience de la WTA.

Dan Martin a été vainqueur dans la catégorie masculine.

Finale de la Coupe Davis

La prochaine nation championne sera connue en fin de semaine. La Croatie reçoit l’Argentine, à Zagreb.

TVA Sports retransmettra en direct. Les matchs de simple seront diffusés vendredi et dimanche, à compter de 8 h. Le double de samedi sera à 9 h.

