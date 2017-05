Raonic avance lui aussi à Madrid

MADRID - Le Canadien Milos Raonic a accédé au troisième tour du Masters de Madrid.

La cinquième tête de série a défait le Luxembourgeois Gilles Müller en deux manches de 6-4 pour mettre la table à un affrontement contre le Belge David Goffin, classé neuvième.



Goffin a accédé au troisième tour en éliminant 7-6 (3), 6-0 son compatriote Florian Mayer.



Raonic, qui a bénéficié d'un laissez-passer au premier tour, a profité de deux des cinq balles de bris offertes -une dans chaque manche - par Müller pour faire la différence dans cette rencontre.



Champion en titre, Novak Djokovic a dû trimer dur pour venir à bout de Nicolas Almagro. Le Serbe a comblé un retard de 0-3 dans la manche ultime pour signer un gain de 6-1, 4-6, 7-5.



Djokovic a brisé le service d'Almagro pour se hisser à 6-5 avant de servir pour le match et récolter sa 15e victoire de la saison.



Tête de série no 2, Djokovic affrontera au troisième tour l'Espagnol Feliciano Lopez, tombeur du Français Gilles Simon 6-3, 3-6, 7-6 (3).



Rafael Nadal a aussi laissé beaucoup d'énergie sur le court face à l'Italien Fabio Fognini, qu'il a vaincu 7-6 (3), 3-6, 6-4 en près de trois heures éreintantes.



Nadal a connu un difficile départ et a dû sauver 10 balles de bris - sur 12 - cédées à l'Italien dans le premier set seulement. Fognini a servi pour la manche à 5-4, mais n'a pas été en mesure de saisir sa chance. Il a lancé sa raquette trois fois au sol après avoir perdu le point décisif au bris d'égalité.



Il s'agit d'une 11e victoire d'affilée pour Nadal et sa 30e de la saison, un sommet sur le circuit de l'ATP. L'Espagnol classé cinquième a gagné 22 de ses 24 dernières manches. Il vient de remporter les tournois de Monte-Carlo et Barcelone et a déjà atteint trois finales cette saison.



Classé sixième, le Japonais Kei Nishikori est quant à lui venu de l'arrière pour battre l'Argentin Diego Schwartzman 1-6, 6-0, 6-4.



Nishikori, finaliste à Madrid en 2014, dispute son premier tournoi depuis le mois de mars. Il a dû renoncer à Barcelone en raison d'une blessure au poignet droit. Au troisième tour, le Nippon affrontera l'Espagnol David Ferrer, qui a profité de l'abandon du Français classé 10e Jo-Wilfried Tsonga, qui s'est retiré avant la rencontre en raison d'une blessure à l'épaule.



L'Australien Nick Kyrgios a défait l'Américain Ryan Harrison 6-3, 6-3 pour mettre la table à un affrontement face à Nadal, tandis que le Tchèque Tomas Berdych a défait le Néerlandais Robin Haase 7-6 (5), 6-3.