Raonic éliminé du Masters de Madrid

MADRID - Le Canadien Milos Raonic s'est incliné 6-4, 6-2 devant David Goffin au troisième tour du Masters de Madrid, jeudi.

Le Belge a du même coup atteint les quarts de finale du tournoi, où il aura rendez-vous avec le vainqueur du duel entre l'Australien Nick Kyrgios et le quadruple champion du tournoi Rafael Nadal.



De son côté, les ennuis d'Andy Murray se sont poursuivis à la suite de sa défaite de 6-3, 6-3 contre Borna Coric au troisième tour.



Le favori a été carrément dominé par le Croate âgé de 20 ans, et il a subi sa cinquième défaite de la campagne.



Murray n'a gagné qu'un seul tournoi cette saison et n'a pas franchi les demi-finales en trois tournois sur la terre battue.



Coric, la 59e raquette mondiale, est devenu le premier joueur repêché à accéder aux quarts de finale à Madrid. Il s'est qualifié pour le tableau principal après que le Français Richard Gasquet se soit retiré en raison d'une blessure au dos.



Coric convoite un deuxième titre cette saison. Il avait gagné son premier en carrière à Marrakech, au Maroc, le mois dernier.



Murray, qui avait baissé pavillon devant Djokovic en finale l'an dernier à Madrid, a commis 28 fautes directes dans un match décevant qui s'est déroulé sous le toit rétractable du court central. Il a concédé trois bris de service consécutifs au premier set, et un autre au deuxième pour donner les devants 5-3 à son adversaire. Coric a finalement scellé l'issue du match en moins d'une heure et demie.



Plus tôt jeudi, le champion en titre du tournoi, Novak Djokovic, a défait le vétéran espagnol Feliciano Lopez 6-4, 7-5 pour atteindre les quarts de finale.



Djokovic a été en contrôle au service en plus de briser celui de son adversaire une fois dans chacune des manches pour accéder au tour suivant.



Le Serbe a sauvé l'unique balle de bris qu'il a cédée à Lopez, qui disputait le tournoi pour la 16e fois, un record.



La deuxième tête de série fera face au Japonais classé sixième Kei Nishikori, tombeur de David Ferrer 6-4, 6-3, le privant ainsi d'une 700e victoire en carrière.