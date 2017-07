Wimbledon: Milos Raonic poursuit son parcours sans encombre

LONDRES - Milos Raonic, finaliste à Wimbledon l'an dernier, sera de la deuxième semaine au tournoi anglais après avoir vaincu l'Espagnol Albert Ramos-Vinolas 7-6 (3), 6-4, 7-5 grâce notamment à 21 as, dont le dernier qui a mis fin au match.

Le Canadien, sixième tête de série, a décrit sa performance de «presque irréprochable». Il a terminé son match avec plus du double de coups victorieux, 55, que d'erreurs directes, 26.



Raonic s'était incliné aux mains d'Andy Murray en finale l'an dernier au All England Club. Il parvient au quatrième tour du tournoi pour la troisième fois en quatre ans.

Sam Querrey

Sam Querrey a eu besoin de seulement quatre minutes pour finaliser sa victoire aux dépens de Jo-Wilfried Tsonga et d'accéder au quatrième tour.



Le match avait été interrompu par la noirceur, vendredi, après deux heures et 54 minutes alors que Querrey menait 6-5 au cinquième set. Tsonga était au service lorsque le match a repris mais Querrey a réussi le bris pour l'emporter 6-2, 3-6, 7-6 (5), 1-6, 7-5.



Dudi Sela est devenu le neuvième joueur inscrit au tableau des messieurs à déclarer forfait cette année à Wimbledon. Il a renoncé alors qu'il tirait de l'arrière 6-1, 6-1 contre Grigor Dimitrov, 13e tête d'affiche.



Sept joueurs ont abandonné au premier tour et un autre au deuxième.

Les frères Bryan éliminés

Bob et Mike Bryan, les triples champions en double à Wimbledon, ont par ailleurs subi l'élimination dès la deuxième ronde.



Les jumeaux américains, classés cinquièmes têtes de série, ont perdu face au Polonais Marcin Matkowski et au Biélorusse Max Mirnyi 6-3, 7-5, 6-4.



Même s'ils ont atteint la finale aux Internationaux d'Australie en janvier, ils n'ont pas gagné un titre du Grand Chelem depuis leur victoire aux Internationaux des États-Unis en 2014.

Kerber

Du côté des femmes, la favorite allemande Angelique Kerber a tenu le coup contre Shelby Rogers, qu'elle a vaincue 4-6, 7-6 (2), 6-4.