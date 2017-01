Raonic s'incline contre Nadal (vidéo)

(98,5 sports) - Désolé pour les nombreux partisans de Milos Raonic, mais celui-ci n'était pas le favori sentimental lors de son duel de quarts de finale, aujourd'hui à Melbourne, face à Rafael Nadal.

Raonic, 3e favori du tournoi, a été éliminé en trois manches de suite, 6-4, 7-6 (7) et 6-4 par le 9e favori.

Faits saillants du match:

En demi-finale, Nadal affrontera Grigor Dimitrov, de la Bulgarie. L'autre demi-finale opposera deux Suisses, Roger Federer et Stanislas Wawrinka.

Chez les dames, Mirjana Lucic-Baroni a accédé aux demi-finales. Elle affrontera Serena Williams.

Tous derrière Nadal et Federer

À l’instar de Raonic contre Nadal, personne ne semble souhaiter que Stan Wawrinka passe au tour suivant.

La réalité est que la planète-tennis est transportée par une vague de nostalgie comme jamais.

Avec Federer et Nadal qui ont recommencé à ne plus perdre comme jadis, les amateurs s'emballent littéralement de la reprise de l'épique finale de 2009 entre les deux à Melbourne qui avait fait cinq sets et de leur première finale en grand chelem depuis Roland-Garros en 2011.

Est-ce réaliste comme possibilité un match de championnat « Geritol » ou « Fontaine de Jouvence »? La réponse est très certainement oui selon le club des légendes.

Depuis 11 ans que ça dure...

« Incroyable! Cela fait bien 11 ans que Roger et « Rafa » s'affrontent et ils possèdent de très bonnes chances de tout recommencer », prétend Rod Laver dont le favori a toujours été et demeure Federer.

« Avec Novak (Djokovic) et Murray (Andy) partis, tout est possible incluant cette finale Fred-Rafa », soutient Boris Becker.

Andre Agassi est un autre qui y croît à la suite victorieuse de cette version sportive style « retour vers le futur » ou « jeunesse retrouvée » qui marque définitivement Melbourne cette année.

En plus de « Rogeure » et « Rafa » qui ont 35 et 30 ans, impossible ne pas ajouter les sœurs Venus et Serena Williams qui sont aussi toujours bien vivantes cette semaine à 36 et 35 ans.

« Ne rayez jamais le nom des grands champions qui le sont, justement, parce qu'ils savent trouver des moyens de gagner », avise Agassi.

Pourquoi pas? Après tout, Tony Bennett chante encore a 90 ans. Charles Aznavour aussi, à 92.

Nadal voit Raonic numéro 1

Sachez que c'est dans le plus grand respect envers Milos Raonic que Nadal s'est présenté sur le terrain dans le stade Laver, aujourd'hui.

« L'affaire avec Milos est qu'il place toujours ses opposants sous l’énorme pression de garder nos services compte tenue qu'il ne perd pas le sien », a-t-il précisé.

Nadal garde maintenant l'avance 7-2 dans les confrontations, mais Raonic a enlevé deux des quatre derniers face-à-face.

« Oui, Milos possède le potentiel de devenir un jour numéro un », a aussi souligné l'Espagnol.

Raonic flatté

« Voilà un très beau compliment et un même honneur, ce commentaire, surtout qu'il vient d'un très grand joueur », a rétorqué Raonic, quelques heures avant la rencontre.

Raonic a été invité à reconstituer le plus récent affrontement entre les deux hommes qu'il a gagné en trois sets de 4-6, 6-3 et 6-4 en quarts à Brisbane en début d'année.

« J'avais ravi son service à la fin du 2e set et une autre fois au début du 3e en le plaçant souvent à 0-30 », a précisé Raonic. Dommage, ce fut différent aujourd'hui pour le Canadien qui était en quête d'un deuxième carré d'as australien de suite après celui échappé cruellement en cinq manches devant Andy Murray l'an passé.