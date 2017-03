Roger Federer chanteur (vidéo)

(98,5 Sports) - Un nouveau «boys band» est-il né? Pour une deuxième fois en quelques mois, les joueurs de tennis Roger Federer Grigor Dimitrov et Tommy Haas ont uni leurs voix, toujours accompagnés par le pianiste David Foster.

Ce dernier voulait voir si le trio avait amélioré leur version de «Hard to Say I'm Sorry» du groupe Chicago, testé une première fois lors des Internationaux d'Australie en janvier.

Roger Federer veut pousser l'expérience plus loin en nommant le groupe «The one handed» pour souligner que les trois artistes sont des adeptes du revers à une main...

No seriously, we're actually starting a boyband: The one handed #BackhandBoys ???@GrigorDimitrov @TommyHaas13 @officialdfoster @DjokerNole pic.twitter.com/DtTSu39KIM