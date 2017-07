Roger Federer signe une victoire historique à Wimbledon

LONDRES - Pour récolter la 85e victoire de sa carrière à Wimbledon et passer à l'histoire mardi, le Suisse Roger Federer n'a pas eu à suer beaucoup.

Federer a accédé au deuxième tour des Internationaux de Wimbledon après seulement 43 minutes d'action sur le court central lorsque l'Ukrainien Alexandr Dolgopolov s'est retiré pendant la deuxième manche à cause d'une blessure.



Federer menait 6-3, 3-0, et a eu le temps de réaliser le 10 000e as de sa carrière.



Septuple vainqueur sur le pelouse londonienne et détenteur de 18 titres du Grand Chelem, Federer a haussé sa fiche à vie à 85-11 en carrière à Wimbledon. Ce 85e triomphe lui permet de doubler l'Américain Jimmy Connors pour le plus grand nombre de victoires à vie à Wimbledon depuis l'entrée en scène des professionnels aux tournois majeurs en 1968.



Novak Djokovic

Un peu plus tôt mardi, également sur le court central, le Serbe Novak Djokovic avait passé encore moins de temps sur le terrain. Son adversaire, Martin Klizan, a déclaré forfait après seulement 40 minutes de jeu en raison d'une blessure alors qu'il tirait de l'arrière 6-3, 2-0.



Djokovic, triple champion du tournoi anglais, menait 30-0 au troisième jeu du deuxième set lorsque le Slovaque a renoncé à poursuivre.



«Moi et Roger faisions une blague dans le vestiaire, a dit Djokovic. Nous disions que nous devrions peut-être disputer un set amical pour que les gens restent un peu plus longtemps.»



Klizan s'est présenté au tournoi avec une blessure à la cheville gauche et il a demandé une pause médicale entre les sets. Il a concédé le bris dès le premier jeu de la deuxième manche et, quelques minutes plus tard, il a abandonné.