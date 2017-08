Shapovalov fait tomber del Potro (vidéo)

(98,5 Sports) - Le Canadien Denis Shapovalov a causé toute une surprise, mercredi, en disposant de l'Argentin Juan Martin del Potro en deux manches de 6-3 et 7-6 (4).

Shapovalov, âgé de 18 ans, s’est ainsi offert un gagnant du grand chelem de tennis à son palmarès. Del Potro, 28 ans, a remporté les Internationaux de tennis des États-Unis en 2009.

Le Canadien accède ainsi au troisième tour où il devrait retrouver l'Espagnol Rafal Nadal si la logique est respectée.

Âgé de 18 ans et 116 jours, Shapovalov est devenu le quatrième plus jeune joueur de l'histoire du tournoi à accéder au troisième tour et le plus jeune depuis Mats Wilander, en 1982.



Le match a donné lieu à beaucoup de longs échanges au cours desquels la puissance des deux joueurs a été mise en valeur. Le Canadien a toutefois été plus dangereux lors de sa première balle de service et il a commis moins de fautes directes, ayant finalement le dessus en une heure 44 minutes.

Et Shapovalov n'a pas manqué l'occasion de célébrer avec les amateurs montréalais qui le soutiennent depuis deux jours.