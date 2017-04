Sharapova l'emporte et atteint le carré d'as au tournoi de Stuttgart

STUTTGART, Allemagne — Maria Sharapova a atteint les demi-finales du Grand Prix de tennis Porsche en disposant de l'Estonienne Anett Kontaveit 6-3, 6-4 vendredi. À son troisième match après 15 mois de suspension pour dopage sportif, Sharapova a converti cinq de ses six balles de bris.



La Russe, qui a testé positive au meldonium lors des Internationaux d'Australie en 2016, croisera le fer avec la Française Kristina Mladenovic, qui a battu l'Espagnole Carla Suarez Navarro 6-3, 6-2.



Kontaveit n'a commis que cinq fautes directes au premier set, mais Sharapova l'a brisée pour prendre les devants 4-3 et elle a gagné les deux jeux suivants. La Russe lui a de nouveau joué le tour au début du deuxième set, avant de la briser encore pour se forger une avance de 4-2.



Sharapova a scellé l'issue de la rencontre en décochant quatre as, pour porter son total à 24 pour le tournoi.



La championne de cinq tournois du Grand Chelem en carrière et ex-no 1 mondiale a reçu une invitation pour participer au tournoi de Stuttgart, après avoir dégringolé au classement en raison de sa suspension — qui a été réduite à la suite d'un appel.