Sharapova plie l'échine devant Mladenovic en demi-finale

STUTTGART, Allemagne - Maria Sharapova a conclu son premier tournoi à la suite de sa suspension de 15 mois pour dopage en pliant l'échine devant la Française Kristina Mladenovic en demi-finale du Grand Prix Porsche, samedi.

Mladenovic a défait l'ex-no 1 mondiale 3-6, 7-5, 6-4.



À son quatrième match après avoir été épinglée pour avoir consommé du meldonium, une substance interdite, la Russe a laissé filer 13 de ses 16 balles de bris et permis à Mladenovic de compléter la remontée en deux heures et 38 minutes.



La 19e raquette au monde, qui avait éliminé la double championne en titre Angelique Kerber jeudi, affrontera en finale la gagnante de l'autre demi-finale entre la quatrième tête de série, Simona Halep, et la finaliste de l'an dernier, Laura Siegemund.



Sharapova, qui a gagné cinq titres du Grand Chelem en carrière, a obtenu une invitation afin de participer au tournoi de Stuttgart car sa suspension l'a fait dégringoler au classement mondial.