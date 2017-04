Sharapova signe la victoire à son retour après une suspension de 15 mois (vidéo)

STUTTGART, Allemagne - L'air visiblement soulagé, Maria Sharapova a repris sa routine de saluer la foule et de lui envoyer des baisers à la suite de sa première victoire après une suspension de 15 mois pour dopage sportif.

Sharapova a salué son retour sur les courts de tennis en défaisant l'Italienne Roberta Vinci 7-5, 6-3 au premier tour du Grand Prix de tennis Porsche mercredi.



«Le plus beau feeling au monde»

Après un début de match hésitant au cours duquel elle a concédé sept des huit premiers points, Sharapova s'est ressaisie et a démontré son potentiel.



Lors de sa prochaine sortie, elle affrontera sa compatriote Ekaterina Makarova, qui a surpris la septième tête de série, la Polonaise Agnieszka Radwanska mardi.



«C'était le plus beau feeling au monde, a déclaré Sharapova, en faisant allusion à ce retour. J'attendais ce moment depuis longtemps.»



L'ancienne numéro un mondiale et quintuple championne de tournois du Grand Chelem a reçu un accueil tiède des 4500 spectateurs présents. La Russe a été applaudie par certains d'entre eux, alors que d'autres l'ont huée.

La possibilité d'un accueil tiède ne semble pas l'avoir perturbée, même si elle a été admise au tournoi après avoir reçu un laissez-passer des organisateurs, une décision largement contestée.



Pas de rancoeur

«Ce n'est pas quelque chose à quoi vous pensez parce que vous avez passé tellement de mois à vous entraîner, à vous préparer, qu'il faut demeurer concentrée à partir du moment où vous arrivez sur le court.»



Sharapova a affirmé ne pas tenir rancoeur à quiconque à cause de sa suspension.



«Je ne suis pas du genre à être en colère. J'oublie les choses assez rapidement.»



Pendant cette suspension et son absence du circuit féminin, Sharapova considère avoir mené une vie «plutôt normale» et pense avoir «grandi en tant que personne».



«J'ai étudié, j'ai travaillé, je me suis concentrée sur mon entreprise, j'ai formé des amitiés que je n'avais pas eu le temps de créer.»



Selon Vinci, le retour de Sharapova est une nouvelle positive pour le tennis.



«Elle a bien joué, elle a été combative, avec aplomb. Son service était bon. Elle a mérité la victoire.»



Il s'agissait du premier match de la Russe depuis qu'elle s'était inclinée devant Serena Williams en quarts de finale des Internationaux d'Australie en 2016, et de son premier match sur la terre battue en près de deux ans.



L'an dernier, elle avait testé positive au meldonium, une substance interdite.



Kristina Mladenovic, Angelique Kerber, Johanna Konta, Carla Suarez-Navarro, Elena Vesnina, Simona Halep et Anett Kontaveit ont également gagné leurs matchs mercredi.