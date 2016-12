Tennis Canada fait une faveur à Eugenie Bouchard

(98,5 Sports) - Tennis Canada a tenté d'imiter Marc Bergevin en effectuant deux bonnes transactions en fin d'année.

Comme aux Amateurs de sports, à l’Antichambre ou à TVA Sports, c’est la transaction P.K. Subban-Shea Weber, encore loin de faire l’unanimité chez les partisans du Canadien six mois plus tard, qui anime les conversations dans les réunions de familles, d’amis ou de bureau durant le temps des fêtes.

Cela dit, Tennis Canada en a effectué deux en fin d’année et elles sont si habiles qu’elles font l’unanimité ici et en Australie avec qui on a échangé.

Le patron Louis Borfiga et Sylvain Bruneau, responsable de l’ensemble du volet féminin, ont «fait leur Marc Bergevin» dans le calme en transigeant d’abord avec le tournoi de Sydney.

Ils y ont obtenu une place au tableau principal du tournoi de la WTA qui se déroulera à compter du 8 janvier en retour d’une autre à la Coupe Banque Nationale de Québec en septembre prochain.

C’est donc 1-0 Tennis Canada.

Québec reste un rendez-vous de 250 000 $ même si Eugène Lapierre a de grandes ambitions pour la prochaine présentation qui en sera à sa 25e édition.

« Le laissez-passer va à Eugenie Bouchard. Elle a trimé dur dernièrement. On veut qu’elle continue de se préparer solidement pour le premier Grand Chelem à Melbourne, la semaine suivante », mentionne Sylvain Bruneau.

Il faut retenir que le 46e rang mondial d’Eugenie l’aurait obligé à se soumettre aux qualifications de Sydney et qu’elle risquait donc de passer une semaine sur la touche après Brisbane où elle entreprendra son calendrier 2017 aussitôt que le 1er janvier.

Un soutien à Aleksandra aussi

Quoique moins spectaculaire, le deuxième échange n’est pas moins profitable pour les deux pays.

Tennis Canada a obtenu une participation aux qualifications des Internationaux d’Australie en retour d’une invitation aux préliminaires du double de la Coupe Rogers à Toronto l’été prochain.

« C’est Aleksandra Wozniak qui l’obtiendra. Elle est revenue deux fois au Top 50 après de longs arrêts pour des blessures et nous sommes sûrs qu’elle y parvienne encore », affirme Sylvain Bruneau au sujet de la tenace Aleks, classée 304e après avoir été 844e au début de 2016.

Gabriela Dabrowski est la seule régulière du Canada dans la spécialité à la WTA et il est très réaliste de penser qu’elle pourrait entrer au tableau principal à Toronto par la force de son classement elle continue d’améliorer son 39e rang.

Voilà donc 2-0 en faveur du Canada. Il faudra donc demander à l’ami Ron-Ron-Ron de parler à son monde du CH et leur dire que les transactions dans l’harmonie existent à Montréal !

En passant, l’avantage est partagé avec l’Australie puisque Tennis Canada a quand même garanti deux semaines en Amérique à une de ses joueuses. Les dates sont d’autant plus intéressantes qu’elles surviennent avant et après les Internationaux des États-Unis.

D’autres plans pour Félix

Françoise Abanda, 173e, fera le voyage à Melbourne pour les qualifications, mais pas Félix Auger-Aliassime.

Même s’il est le champion en titre des Internationaux juniors des États-Unis et qu’il occupe le quatrième rang mondial chez les juniors, Tennis Canada a d’autres choses en tête pour son espoir du Centre national de Montréal, qui évolue maintenant dans les tournois professionnels du circuit Futures.

On s’en reparle au retour des Fêtes.

Milos fêtera… sur les courts d’Abu Dhabi

Certains finissent l’année avec le « Bye Bye », d’autres le font sur les courts de tennis.

C’est le cas de Milos Raonic qui participera, du 29 au 31 décembre, à un tournoi-démonstration de six joueurs pour les pétrodollars.

Milos y sera la deuxième tête de série, après Andy Murray et avant Rafael Nadal.

L’an dernier, il avait atteint la finale face à Rafa, contre lequel il pourrait croiser le fer en demi-finale, cette fois.

Milos a un début d’année occupé. Il défendra son titre à Brisbane dès la première semaine de la saison.

De plus, il célébrera son 26e anniversaire le 27 décembre.

Après Milos, ce sera Rafa pour Moya

Pour une deuxième année de suite, Milos voit un de ses entraîneurs le quitter pour un très grand nom.

Quelques semaines après l’annonce de la fin de son partenariat avec Milos, Carlos Moya, qui a aidé le Canadien à bondir du 13e au 3e échelon mondial, travaillera dorénavant avec Rafa.

L’an dernier, Ivan Ljubijic avait joint Roger Federer.

Ex-numéro un mondial, Moya est un ami de Rafa, à qui il a servi de grand frère au début de la carrière de ce dernier.

La situation est plus délicate avec l’oncle Toni Nadal dans le portrait depuis toujours et Rafa le sait très bien.

« Toni est celui qui m’a demandé de me joindre à l’équipe de Rafa », a tout de suite réagi Moya.

Voilà qui est bien joué afin d’éviter les spéculations et interprétations avant même qu’elles ne commencent.

Du côté de Milos, on ne sait toujours pas s’il reprendra sa collaboration avec John McEnroe.

L’essentiel est que le très compétent Riccardo Piatti reste en poste malgré cette valse annuelle des entraîneurs.

À propos des « coachs », Eugenie, une totale championne des changements dans le domaine, a repris les entraînements avec Tomas Hogstedt, lequel a amené Madison Keys du 18e au 10e rang et à la finale de la Coupe Rogers, l’été dernier.

Sylvain Bruneau sera à Melbourne comme police d’assurance, au cas où…

Notre revue-quiz à suivre pour les fêtes

Avez-vous bien suivi votre tennis cette année ?

On sera de retour plus tard cette semaine pour notre rétrospective de l’année sous forme de quiz avec 16 questions (et réponses bien sûr) pour bien résumer 2016 !

S.O.S. Cadeaux !

À très bientôt et... bonne chance pour la fin du magasinage.

Si vous êtes en panne d’idées pour les cadeaux, il y a les billets de la Coupe Rogers — les hommes seront de retour à Montréal au mois d’août prochain — et la biographie d’Eugenie Bouchard signée Michel Marois, de La Presse. On connaît l’auteur. Il est toujours immensément fiable dans son travail.

(Un texte de Mario Brisebois)