Un gros nom déclare forfait pour Roland-Garros

PARIS - Roger Federer a révélé qu'il ne disputera pas les Internationaux de France et qu'il se préparera plutôt pour la saison sur gazon et sur le ciment plus tard cette saison.

Federer, vainqueur de Roland-Garros en 2009, a affiché un message ayant pour titre «Roger fait l'impasse sur Roland-Garros» sur son site Internet.



L'agent de Federer, Tony Godsick, a confirmé que le champion du 18 tournois du Grand Chelem ne prendra pas part au deuxième tournoi majeur de l'année, dont le coup d'envoi sera donné le 28 mai.



C'est la deuxième année d'affilée que Federer renonce aux Internationaux de France. Son absence de l'an dernier, en raison de blessures au dos et aux genoux qui ont miné sa saison 2016, ont mis fin à une séquence record de 65 participations en tournois du Grand Chelem, qui remontait au début de l'année 2000.



«J'ai travaillé très fort, autant sur le court qu'à l'extérieur, au cours des derniers mois, a poursuivi Federer. Mais afin de pouvoir jouer sur le circuit de l'ATP pour encore plusieurs années, je pense que je dois faire l'impasse sur les tournois sur terre battue cette saison.»



Le tennisman de 35 ans n'a pas joué depuis le 2 avril, alors qu'il a gagné son troisième tournoi de 2017 à Miami. Sa fiche jusqu'ici est de 19-1, tous des matchs disputés sur surface dure. Il s'agit de son meilleur début de saison en plus de 10 ans. Il avait alors indiqué vouloir prendre une pause et ne s'était pas engagé à revenir à temps pour Roland-Garros.



L'argile tend à être la surface la plus demandante physiquement, en raison des mouvements différents qu'elle exige et des échanges souvent plus longs qu'elle provoque.



Federer a raté la moitié de la saison 2016, dont les Jeux olympiques de RIo de Janeiro et les Internationaux des États-Unis, en raison de l'intervention chirurgicale qu'il a dû subir au genou gauche. Il a amorcé la saison de la meilleure façon qui soit, remportant les Internationaux d'Australie en janvier.



Le majeur suivant sera disputé à Wimbledon, à compter du 3 juin, où Federer a gagné sept fois.