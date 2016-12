Un retour rassembleur pour les 25 ans de la WTA à Québec

Dans les très bonnes nouvelles à la veille de 2017 se trouve le retour de Jack Hérisset dans le rôle de directeur de la Coupe Banque Nationale (auparavant le Challenge Bell), laquelle sera en fête l'an prochain.

En effet, cette étape de la WTA dotée d’une bourse de 250 000 $ célébrera ses 25 ans à Québec, en septembre prochain.

Vice-président de Tennis Canada et grand patron de tous les tournois au Québec, Eugène Lapierre n’a pas eu à chercher très loin et ni très longtemps lorsqu’est venu le temps de combler le poste.

Après plus de vingt ans comme directeur, Jack était demeuré conseiller de la Coupe qui a couronné des numéros un mondiales comme Maria Sharapova, Jennifer Capriati et Lyndsay Davenport.

Serena Williams, au début de sa carrière, et son aînée Venus, il y a deux ans, sont aussi passées par Québec.

Des liens forts avec «les amis» de Tennis Canada

« On ne dit pas non à Tennis Canada. J’y ai là des amis. En plus, on partage les mêmes valeurs et objectifs depuis longtemps », de déclarer Jack, longtemps membre du conseil d’administration de l’association nationale.

C’est notamment pour consacrer du temps à son académie, au club Avantage, que le « revenant » avait réduit ses responsabilités à la Coupe.

Toujours au sujet de son retour, il mentionne que reprendre ses responsabilités n’a pas été une « décision difficile ».

« Tennis Canada mérite tout notre soutien après avoir tenu à garder la Coupe à Québec (après que Quebecor eut cédé les droits pour la somme symbolique d’un dollar). Il y a un beau groupe avec Eugène, Claude (Savard), Valérie (Tétreault) et Richard (Quirion). Ici, on a des gens très dévoués comme Renée Damboise et Jacques Bordeleau (responsable des installations), qui est là depuis le début. Le travail se fait aussi dans la bonne entente en compagnie de Jacques Bélanger (le patron du PEPS). Il est toujours plus facile de dire oui lorsqu’on se sent très bien épaulé », de spécifier Jack.

Malgré l’entourage aguerri, il n’est surtout pas question de mettre les jeunes de côté.

« Au contraire. J’ai un fils de 25 ans (entraîneur de ski à Stoneham, qui a déjà été honoré par Ski Québec). J’aime les nouvelles idées et leur entrain », affirme-t-il à propos de la nouvelle génération.

Alors que Jack Hérisset était à la tête du tournoi, Québec a plusieurs fois été primé comme meilleur tournoi de sa catégorie par les joueuses de la WTA.

Pierre-Luc Tessier, qui était aux commandes de la Coupe l’an dernier, est retourné à l’enseignement.

Des hommages aux bâtisseurs

Bien que la Coupe Banque Nationale ne revienne que l’automne prochain, soit du 9 au 17 septembre, après les Internationaux des États-Unis, le 25e anniversaire est déjà sur la table de travail.

« Je souhaite un événement rassembleur », évoque Jack Hérisset.

« Vous savez, la WTA aurait pu quitter Québec quelques fois. Ce serait bien de réunir Tennis Canada (John Beddington et Richard Legendre, qui étaient là au début), Louis Paquet, président pendant dix ans d’un groupe d’actionnaires (comprenant Patrick Roy, Jacques Tanguay, Michel Cadrin) qui avait vendu à Québecor », rappelle-t-il à propos de l’histoire de la Coupe.

Parmi les retrouvailles, il pourrait y avoir celle des anciennes titulaires.

« Nous avons 23 anciennes championnes (Brenda Schultz est la seule à avoir gagné deux fois) pour un hommage comme nous avions fait à Jennifer Capriati lors d’un anniversaire précédent », affirme Jack Hérisset.

Nous resterons bien sûr à l’affût des développements pour cette année de célébration, à Québec.

La Coupe Davis... en chiffres

La conquête du Saladier d’argent par l’Argentine devant la Croatie, le week-end dernier à Zagreb, était leur première depuis leur entrée en scène en 1923.

Ce succès survient après quatre finales échappées, ce qui fait perdre à l’Argentine son titre peu envieux de meilleur pays à n’avoir jamais gagné la Coupe.

L’Argentine est devenue seulement le troisième pays, depuis 1981, à combler un déficit de 1-2 lors de la dernière journée.

Après avoir entrepris l’année au 1041e rang en raison de blessures, Juan Martin Del Potro a depuis gagné un tournoi ATP (son premier en deux ans et demi, à Stockholm), a été le surprenant médaillé d’argent des Jeux olympiques et a enlevé les grands honneurs de la Coupe Davis. Le gentil géant de six pieds six pouces occupe maintenant le 38e échelon.

En passant par Québec et le Saguenay

Connaissez-vous un bel automne ? La réponse est oui dans le cas de CiCi Bellis.

Après avoir atteint les quarts de finale à Québec et remporté le Challenge Banque Nationale à Saguenay ainsi que le tournoi Tevlin à Toronto, l’Américaine vient d’enlever la palme à Hawaii.

Classée 120e de la WTA avant de s’amener dans la province, la voilà 75e, ce qui fait d’elle, à 17 ans, la plus jeune raquette du Top 100.

À propos de CiCi, il s’agit d’un abrégé de son prénom Catherine Cartan.

Nos champions collégiaux sont...

Félicitations au Cégep Garneau pour son titre de champion collégial que l’établissement de Québec s’est adjugé à la fin de novembre.

Les Élans ont vaincu les Voltigeurs de Drummondville 4-3 pour s’assurer les grands honneurs.

(Un blogue de mario Brisebois)