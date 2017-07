Wimbledon aura un nouveau champion

LONDRES - Sam Querrey a causé une énorme surprise en écartant le favori Andy Murray en quarts de finales à Wimbledon, mercredi.

Querrey, 24e tête de série, a prévalu 3-6, 6-4, 6-7 (4), 6-1 et 6-1, battant le champion en titre en deux heures et 41 minutes.

Le Californien de 29 ans accède à une demi-finale d'un tournoi majeur pour la première fois de sa carrière.



« Je suis un petit peu en état de choc », a concédé le vainqueur.



Querrey est le premier Américain à atteindre une telle étape en grand chelem depuis Andy Roddick sur le gazon anglais, en 2009.



Querrey a pris l'élan vers la victoire en remportant huit jeux d'affilée à compter de 1-1 au quatrième set.



Il a signé huit bris (en allouant trois), en plus d'avoir le dessus 70-33 pour les coups gagnants. La touche finale a été son 27e as, à sa deuxième balle de match.



« Je n'ai pas connu le meilleur début de match, mais je n'ai pas lâché, a dit Querrey. J'ai finalement trouvé mon rythme à partir du quatrième set. Après ça, tout semblait tourner à mon avantage. »



Murray boitait lors des deux dernières manches. Il a récemment été ennuyé à la hanche gauche et cela lui pesait clairement, sur le central. À l'approche de Wimbledon, il s'est d'ailleurs décommandé d'entraînements et de matches hors-concours.



Murray insistait qu'il se portait bien, mais il n'était pas à son mieux, mercredi. Il n'avait pas le mordant habituel au service et au niveau des revers, notamment. L'une des clés de son succès est son brio à rejoindre les balles, et cela lui faisait défaut.



Querrey a disputé cinq sets à ses trois derniers matches. Avant Murray, il a gagné de cette façon contre Jo-Wilfried Tsonga et Kevin Anderson. L'Écossais avait remporté sept de leurs huit confrontations.



Le prochain rival de Querrey sera le Croate Marin Cilic, septième tête d'affiche. Le champion de Flushing Meadows en 2014 s'est imposé 3-6, 7-6 (6), 7-5, 5-7 et 6-1 devant Gilles Muller, du Luxembourg.