Wimbledon: Muguruza et Williams dans le carré d'as

(98,5 Sports) - Une jeune joueuse et une habituée ont décroché, mardi, leur billet pour les demi-finales du tableau du simple féminin à Wimbledon.

Garbine Muguruza, finaliste du tournoi présenté au All England Club en 2015, a défait Svetlana Kuznetsova 6-3 et 6-4 pour accéder au carré d'as.

Muguruza a remporté les Internationaux de France l'an dernier, mais elle s'était inclinée dès le deuxième tour de Wimbledon quelques semaines plus tard. L'Espagnole, 14e tête de série, affrontera la gagnante du match entre CoCo Vandeweghe et Magdalena Rybarikova en demi-finales jeudi.



D'autre part, l'Américaine Venus Williams se retrouve en demi-finales à Wimbledon pour la 10e fois de sa carrière.



La quintuple championne de Wimbledon est dans le carré d'as pour la deuxième année de suite, après avoir pris la mesure de Jelena Ostapenko 6-3, 7-5 sur le court central.



Williams, qui est âgée de 37 ans, a participé à son premier tournoi au All England Club quelques mois avant la naissance d'Ostapenko.

Elle a gagné son dernier titre sur la pelouse londonienne en 2008. L'Américaine affrontera au prochain tour la gagnante du duel entre la Britannique Johanna Konta et la Roumaine Simona Halep.

(Avec Associated Press)