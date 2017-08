Wozniacki accède à la finale de la Coupe Rogers

TORONTO - La sixième tête de série, la Danoise Caroline Wozniacki, a facilement défait l'Américaine Sloane Stephens 6-2, 6-3, samedi après-midi, pour accéder à la finale du volet féminin de la Coupe Rogers, qui se déroule à Toronto.

Wozniacki connaîtra son adversaire plus tard en soirée, car la championne en titre et deuxième tête de série, la Roumaine Simona Halep, et la cinquième tête de série, l'Ukrainienne Elina Svitolina, croiseront le fer dans l'autre demi-finale, vers 18 h. La finale devrait avoir lieu dimanche, au Centre Aviva.

Plus tôt dans la journée, Halep et Svitolina ont confirmé leur place dans le carré d'as.

Halep a défait la Française Caroline Garcia en deux manches de 6-4, 6-2. Svitolina a pour sa part difficilement éliminé l'Espagnole Garbine Muguruza (no 4) 4-6, 6-4, 6-3.

Les deux affrontements devaient à l'origine avoir lieu vendredi soir, mais la pluie est venue changer les plans des organisateurs.

En double

Dans un match de quarts de finale en double, la Canadienne Gabriela Dabrowski et la Lettone Jelena Ostapenko ont perdu 7-5, 6-3 contre le duo tchèque composé de Lucie Safarova et Barbora Strycova (no 3).

Safarova et Strycova sauteront à nouveau sur le terrain ce soir pour leur demi-finale. Elles affronteront les huitièmes têtes de série, l'Allemande Anna-Lena Groenefeld et la Tchèque Kveta Peschke.

Les favorites du double, les Russes Ekaterina Makarova et Elena Vesnina, se mesureront à l'Ukrainienne Nadiia Kichenok et l'Australienne Anastasia Rodionova, dans l'autre demi-finale.